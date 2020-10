Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, apreciaza ca numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ reprezinta "o sfidare la adresa oricarui roman cinstit". "Mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ e o sfidare la adresa oricarui roman cinstit. Domnul Iordache a fost varful de lance al regimului Dragnea in lupta pentru distrugerea justitiei independente. A executat ordine fara sa clipeasca si fara sa tina seama de interesul public. A fost doar instrument, niciodata cetatean. A fost rasplatit cu un post pe viata in fruntea…