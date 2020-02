Barna, despre fuziunea cu PLUS: Condiţia în negocieri - menţinerea brandului USR "Noi speram sa avem alegeri anticipate si deciziile luate ieri de camerele politice de conducere si ale USR si ale Plus spun ca vom avea fuziune dupa alegeri. Daca vom avea anticipate in luna iunie, asa cum arata in momentul de fata premisele politice, incepand cu luna iulie procesul va demara, vom avea congresele celor doua partide, daca nu, vedem cand vor fi alegerile propriu-zise, dar oricum in lunile urmatoare si dupa deciziile de ieri ale USR si Plu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Presedintele USR Dan Barna spune ca in urma deciziilor luate sambata de partidul pe care il conduce si de reprezentantii Plus, fuziunea dintre cele doua formatiuni va avea loc dupa alegerile parlamenntare, conditia USR, fiind preluarea brandului partidului, „deja confirmat in politica din Romania”.

