Barbie de România: Își mai amintește cineva de păpușile Arădeanca? Cu toții știm celebrele papuși Barbie, iar de filmul care ruleaza acum la cinema nu cred ca mai are sens sa vorbim. Dar iși mai amintește cineva de Aradeanca? In 1949, cu 10 ani inainte sa se lanseze papușile Barbie, la Arad se inființa aceasta fabrica unde s-au creat poate unele dintre cele mai cunoscute papuși din istoria Romaniei. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,34% din PIB, in primele șase luni din acest an, in ușoara creștere fața de luna anterioara (2,32%), dar cu 0,67 puncte procentuale peste cel din aceeași perioada din 2022.

- FCSB - Dinamo, Derby de Romania, este comentat pe GSP.ro de Cristian Geambașu (editorialist GSP), Dan Udrea (redactor-șef adjunct GSP) și Remus Raureanu (reporter special GSP). Mai jos gasiți opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. FCSB - Dinamo va avea loc astazi, de la 21:30,…

- Margot Robbie s-a transformat intr-o papușa Barbie, atat pe marile ecrane, cat și pe covorul roșu. Faimoasa actrița a facut inconjurul lumii, intr-un turneu de promovare al filmului. De fiecare data, ea a purtat o alta ținuta spectaculoasa, toate fiind copii fidele ale garderobei celebrei papuși.

- Frația Ortodoxa a postat un mesaj video pe mediile de socializare, dupa cum transmite Transtelex. Șeful organizației, Dan Grajdeanu, le-a cerut membrilor “sa nu fie lași”, sa se adune la Baile Tușnad pe data de 22 iulie, atunci cand premierul maghiar Viktor Orban va rosti un discurs, și sa fluture tricolorul…

- „Delta Force” va reprezenta Romania la ediția din acest an a competiției de robotica FIRST Global Challenge, care va avea loc in oraș-stat Singapore intre... The post Echipa de robotica „Delta Force” va reprezenta Romania la Olimpiada „FIRST Global Challenge” din Singapore appeared first on Special…

- Romania se lauda cu o mulțime de locuri frumoase, care atrag un numar mare de turiști. Tot pe taramul țarii noastre se ascunde un colț de rai, un loc unic, ce amintește de exotica și fermecatoarea insula Maldive. Este singura destinație turistica ce amintește de insulele luxoase, cu nisip fin și peisaje…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a decis, marți, cu unanimitate de voturi, sa-i sancționeze pe deputații Sorin Titus Muncaciu, Ilie Alin Coleșa, Ringo Damureanu, Ciprian Titi Stoica, Dumitru Coarna și Lilian Scripnic. In afara lui Coarna (independent), ceilalți deputați sancționați sunt membri…

- Conform declarației premierului Nicolae Ciuca, Romania a devenit un exemplu in regiune in ceea ce privește lupta impotriva antisemitismului, pastrarea amintirii Holocaustului și promovarea educației referitoare la acesta. Potrivit premierului, angajamentul Romaniei in aceste direcții este extrem de…