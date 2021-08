Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.4 Dorohoi, au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui barbat de 69 de ani, din comuna Vaculești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și nerespectarea ordinului de protecție.

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost ranit in zona abdomenului de artificii in cadrul unui eveniment privat organizat la o pensiune din judetul Dolj, el fiind transportat la spital, potrivit news.ro Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul…

- Un barbat de 40 de ani din Botosani, a fost retinut pentru furt, informeaza IPJ Constanta. La data de 28 iulie a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat, de 40 de ani, din judetul Botosani, care ar fi sustras mai multe produse alimentare dintr un supermarket, din municipiul Constanta.Prejudiciul…

- Sambata, 17 iulie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 63 de ani, din comuna Paunești nu a respectat prevederile ordinului de protecție emis in urma cu o zi. Astfel, cel in cauza ar fi patruns in curtea fostei sale concubine, o femeie…

- Pe 28 iunie, polițiștii Secției 2 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de violența in familie, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și nerespectarea ordinului de protecție, și au reținut un barbat de 48 de ani, din…