- Tupeu maxim pentru un individ, in noaptea de vineri spre sambata, la Timișoara. El a fost filmat in timp ce incerca ușile dintr-un bloc de apartament pentru a da o spargere. Imaginile au ajuns pe internet, iar polițiștii fac verificari.

- Poliția a prins in flagrant patru indivizi care spargeau mașini și sedii de firme. Cei patru „spargatori” au fost prinși chiar cand „operau” la o mașina. In mijlocul „intervenției” au aparut polițiștii. Cei patru au fost reținuți… Cei patru indivizi spargeau mașini și sedii de firma. Au „operat”, saptamana…

- Un numar de 15 persoane au fost saltate de politisti si conduse la audieri, in urma unui scandal petrecut in afara localitatii Sinesti. Incidentul a avut loc sambata, 24 octombrie dupa un accident rutieer.

- Polițiștii au prins, astazi, un talhar care atacase o femeie in varsta de 75 de ani in scara blocului in care victima locuia, in zona Calea Șagului din Timișoara. Incidentul s-a petrecut acum doua zile, iar batrana a fost deposedata, prin acte de violența, de un lanțișor de aur cu pandantiv. „Azi, 22…

- Incidentul a fost filmat de un alt sofer aflat in trafic, in zona podului peste raul Suceava, iar imaginile au fost postate pe Internet. Candidatul aflat la volan pare ca nu stie cum sa reactioneze, asa ca isi vede de drum, in timp ce politistul de langa el, care nu poarta masca de protectie, trage…

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a fost prins de polițiști in timp ce transporta peste 30.000 de pachete de țigarete de contrabanda. El a fost descoperit pe o șosea din județul Bacau și a ramas fara marfa și fara mașina pe care o conducea, conform Mediafax.Citește și: DESCINDERI DIICOT la…

- Duminica dupa-amiaza una din fantanile arteziene din Craiova s-a umplut cu spuma. Incidentul petrecut chiar in centrul Craiovei a pus pe jar administratia locala si politia. Nimeni nu stie cine si ce a turna in apa uneia dintre fantanile arteziene, situata in Piața Mihai Viteazul. S-a intamplat fara…

- A plecat de acasa in urma cu o luna si jumatate, dar politistii au fost anuntati abia pe 3 august. Este vorba de un copil de 13 ani, din Timisoara. Oamenii legii asteapta ajutor de la oricine poate oferi detalii despre acest caz. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari…