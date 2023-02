Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Brad, judetul Hunedoara, au intervenit, miercuri, pentru transportarea la spital a unui pacient cu afectiuni respiratorii grave. Din cauza ghetii si a zapezii, drumul in zona era impracticabil, pacientul fiind transportat cu o prelata de transfer mai mult de un kilometru.”Pompierii Statiei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis ca incendiul care a distrus o gospodarie din comuna Marginea in aceasta dimineața a izbucnit de la un coș de fum neprotejat. Potrivit aceleiași surse, pe timpul intervenției, un echipaj SAJ a acordat primul ajutor medical proprietarei, in varsta de…

- La data de 10 ianuarie 2023, polițiștii de ordine publica din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat 46 de ani, din Aiud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infecțiunii de lovire sau alte violențe, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dimineața aceleiași…

- Un barbat din localitatea Ozun, judetul Covasna, a intrat in coma, joi dupa-amiaza, dupa o lovitura la cap, in timp ce folosea circularul. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Brasov, in urma unei interventii care a durat mai putin de o ora, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii…

- Momente dramatice, joi de dimineața, pentru un pieton din orașul Gaești! Aceasta a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina. Polițiști au efectuat cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile nefericitului accident rutier. “Din primele date, un pieton ar fi fost…

- VIDEO| Un participant la congresul AUR a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut pe scari VIDEO| Un participant la congresul AUR a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut pe scari Un membru de partid a fost luat de ambulanța dupa ce a alunecat pe scari și a cazut. Din cate se pare,…

- Pompierii din Dambovita au fost solicitați pentru scoaterea unui tanar de 18 ani dintr-o fantana, din comuna Doicești. Adolescentul ramasese blocat la o adancime de 7 metri, conform pompierilor.Intervenția prompta a echipajelor de pompieri a salvat viața tanarului, acesta fiind scos in scurt timp dupa…

- Oficialii Spitalului Județean de Urgența din Zalau au anunțat decesul lui Mureșan Vasile Dan, fostul director de ingrijiri al instituției medicale in perioada 2004- 2008. In mesajul instituției medicale se arata ca Mureșan Vasile Dan a fost și un profesionist, un asistent medical devotat, slujindu-și…