Guvernul din Bangladesh va desfasura armata, incepand de joi, pentru a asigura respectarea unui lockdown strict in contextul unei cresteri record a cazurilor de infectare cu coronavirus, provocata de varianta Delta depistata mai intai in tara vecina India, transmite Reuters. Majoritatea restrictiilor impuse in cadrul unui lockdown introdus in aprilie au fost ridicate intre timp, dar o crestere record de infectari in aceasta saptamana cu varianta Delta a determinat guvernul sa dispuna o saptamana de controale stricte. ''Nimeni nu va avea permisiunea sa iasa din casa cu exceptia unor situatii…