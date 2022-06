Bancnote false la sediul FMI din Paris / Scandal în fața instituției In timpul summit-ului G7, activiștii s-au mobilizat pentru a denunța consecințele asupra mediului ale deciziilor luate de organismele economice. Militanți pentru clima, cu mainile lipite de uși, au blocat luni dimineața intrarea in cladirea Fondului Monetar Internațional (FMI) din Paris pentru a „cere anularea datoriei țarilor din Sud”. „G7 responsabil, FMI vinovat” Pe un banner […] The post Bancnote false la sediul FMI din Paris / Scandal in fața instituției first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

