Banca Angliei a decis sa nu organizeze o sedinta de urgenta pentru a stabili noi rate, dar a spus ca le va modifica ”cu cat va fi nevoie” atunci cand se va intruni in luna noiembrie. Anuntul a fost facut in momentul in care Ministerul Finantelor a a anuntat ca va stabili planuri de reducere a datoriilor in noiembrie, in incercarea de a linisti investitorii. Lira s-a depreciat din nou dupa anunturile Bancii Angliei si Ministerului Finantelor. Lira sterlina a scazut aproape de minimul istoric luni, dupa ce ministrul britanic al Finantelor Kwasi Kwarteng a declarat ca planuieste noi scaderi de impozite.…