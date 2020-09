Stiri pe aceeasi tema

- Statul Bahrain urmeaza sa isi normalizeze relatiile cu Israelul, a afirmat vineri Amichai Stein, corespondentul diplomatic al radioteleviziunii publice israeliene KAN, preluata de Reuters. Postul nu a citat nicio sursa a informatiei, dar un alt reporter israelian, Raphael Ahren de la Times of Israel,…

- Un Brexit haotic ar fi un dezastru pentru Regatul Unit si pentru cetatenii sai, a declarat marti ministrul de finante german Olaf Scholz pentru Reuters, adaugand ca cele mai recente semnale dinspre Londra ''nu dau mari sperante pentru ajungerea la un acord''. ''Un lucru este…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns marti in regatul Bahrein din Golful Persic, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pe care il intreprinde in urma unui acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza Reuters. Israelul si SUA…

- Ministrul saudit al afacerilor externe, printul Faisal bin Farhan, a exclus miercuri ca tara sa urmeze exemplul Emiratelor Arabe Unite (EUA) si sa normalizeze relatiile diplomatice cu Israelul, in absenta unei paci cu palestinienii, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Trebuie sa existe o pace…

- Israelul s-ar opune oricarei vanzari de avioane de lupta F-35 de catre SUA Emiratelor Arabe Unite (EAU), in pofida anuntatei normalizari a relatiilor sale cu statul din Golf, a transmis marti prim-ministrul Benjamin Netanyahu, invocand necesitatea de mentinere a superioritatii militare a tarii sale…

- Emiratele Arabe Unite au facut o "mare greseala" atunci cand a ajuns la un acord de pace istoric cu Israelul, a afirmat, sambata, presedintele Iranului, Hassan Rouhani.El a avertizat statul din Golf sa nu permita Israelului sa aiba un "punct de sprijin in regiune", relateaza Reuters potrivit…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

