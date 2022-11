Niculae Badalau, vicepreședintele Curții de Conturi, a intrat, incatușat, in urma cu cateva minute, la sediul Curții de Apel București. Niculae Badalau, fostul ministru al Economiei și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost adus, cu cateva minute in urma, cu catușele la maini, la Curtea de Apel București. Badalau și-a petrecut noaptea in arestul Capitalei, dupa ce, aseara, a fost reținut de catre procurorii DNA, pentru 24 de ore. Astazi, Badalau va afla daca urmatoarele 30 de zile le va petrece acasa sau in spatele gratiilor, in arest preventiv. Ziarul PUTEREA a anunțat in exclusivitate…