Boxerul Ronald Gavril a obținut, in aceasta dimineața, titlul WBC Continental Americas Championship la San Francisco, dupa ce l-a invins pe americanul Khainell Wheeler. El are acum o șansa in plus sa ajunga la un meci de titlu mondial. „Este oficial!Am facut-o! Sunt acum campionul WBC Intercontinental American și am adus gloria in Romania! Va […] Articolul Bacauanul Ronald Gavril a caștigat WBC Inter Continental America apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .