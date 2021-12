Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sarbatoare creștina celebrata la 25 decembrie (in calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (in calendarul iulian) in fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice imparatești ale bisericilor de rit bizantin. In anumite țari, unde creștinii…

- Moș Craciun este cel mai iubit și așteptat personaj din perioada sarbatorilor de iarna. Puțini știu, insa, ca Moș Craciun a fost inițial un om rau, insa printr-o minune a Fecioarei Maria, s-a transformat intr-un personaj bun. Exista numeroase legende despre Moș Craciun. Una dintre cele mai cunoscute…

- PROGRAM special la MAGAZINE in ALBA de Craciun și Revelion: Ce supermarketuri sunt deschise de Sarbatori Program de Craciun și Revelion la supermarketurile din Alba: Majoritatea magazinelor din Alba au comunicat programul de funcționare in perioada sarbatorilor de Craciun 2021 și revelion 2022. In perioada…

- Maine, 7 decembrie 2021, incepand cu ora 18.00, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș va avea loc proiecția filmului documentar „In varf de deal”, produs de Alexandru Costea, in regia lui Razvan Rotariu, eveniment pe care Municipiul Sebeș are placerea sa-l gazduiasca. Documentarul…

- Pe parcursul lunii decembrie, vizitatorii sunt așteptați la Muzeul Automobilului, Altelierul Auto al Regelui și la Magazinul de suveniruri. Acesta din urma a fost aprovizionat cu o ampla colecție de decorațiuni de Craciun, alaturi de colecția de vinuri, carți și porțelanuri regale. Lucrarile…

- Praznuita pe 21 noiembrie, este o sarbatoare a Luminii, aducatoare de noroc și bucurie. Duminica, 21 noiembrie 2021, este și dezlegare la pește. Sarbatoarea mai este cunoscuta și sub numele de Vovidenie, termen care provine din slavona si se traduce „ceea ce se face vazuta”. Intrarea in Biserica a Maicii…

- In preajma și in cinstea Sarbatorii Naționale a Romaniei, in ziua de sambata 27 noiembrie 2021, la orele 15.00, in centrul Comunei Calnic, jud. Alba, va avea loc ceremonia de sfințire a Troiței monumentale Ruga pentru Romania, Oferita de noi ca ofranda calnicenilor, in semn de prețuire și ca o creștineasca…

- FOTO ȘTIREA TA| RER VEST & RETIM, firmele de casa ale PNL, ingroapa Sebeșul in gunoaie: „Mihail Kogalniceanu, not a pretty picture” FOTO ȘTIREA TA| RER VEST & RETIM, firmele de casa ale PNL, ingroapa Sebeșul in gunoaie: „Mihail Kogalniceanu, not a pretty picture” Cetațenii municipiului Sebeș sunt tot…