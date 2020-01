Canada a insistat duminica pe langa Teheran in sensul trimiterii rapide a cutiilor negre ale avionului ucrainean doborat de Iran pe 8 ianuarie in Ucraina sau in Franta, relateaza AFP. Ministrul canadian al afacerilor externe, Francois-Philippe Champagne, a spus ca l-a contactat pe omologul sau iranian in acest scop. "Am reiterat pozitia Canadei ca cutiile negre sa fie trimise cat mai curand posibil fie in Ucraina, fie in Franta, pentru ca acest lucru sa poata fi facut intr-un loc in care exista expertiza si sa fie facut intr-un mod transparent", a spus Champagne pe marginea unui seminar al guvernului…