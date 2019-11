Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat-o vineri pe succesoarea sa in functie, nemtoaica Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa, avertizand in acelasi timp ca este 'foarte preocupat' in legatura cu nerespectarea statului de drept, potrivit dpa. 'Ii voi spune (dnei von der Leyen) ca trebuie sa aiba grija de Europa. Europa are nevoie sa i se poarte de grija', a declarat Juncker vineri presei in ultima sa aparitie la sediul Comisiei Europene inainte de a preda stafeta oficial duminica. El a remarcat in acest context ca nu va oferi…