- Meteorologii au emis o avertizare de risc mare de avalanșe (grad 4) in Munții Parang și Șureanu și de risc insemnat in Munții Fagaraș, Bucegi, Țarcu-Godeanu și Rodnei, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare și o avertizare cod galben privitoare la precipitații, intensificari ale vantului și viscol in zona montana inalta. Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17 și va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialiștii spun ca vor fi precipitații…

- La peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, la statia meteo Balea Lac, situata in zona turistica cu acelasi nume, primele zile din 2023 au adus valori istorice, fiind inregistrate recorduri de caldura si cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani de cand se fac masuratori, potrivit…

- Meteorologii anunța pentru ziua de 8 decembrie, ploaie și ninsori in zonele montane, cerul va avea innorari in sudul, estul și centrul teritoriului, iar pe parcursul zilei vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare in cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania și mai ales ploi in…

- Jandarmii de la posturile montane Peștera și Zanoaga vor fi prezenți la datorie, luni, 28 noiembrie a.c., de ziua Sfinxului, prin acțiuni de patrulare pe traseele montane, fiind in masura sa acționeze pentru indrumarea, sprijinirea și salvarea turiștilor aflați in dificultate in zona de responsabilitate…

- O avertizare de tipul cod galben de ceața a fost emisa miercuri și vizeaza cea mai mare parte a Banatului și Ardealului. Șoferii sunt sfatuiți sa conduca prudent pe drumurile din zona. Meteorologii au instituit codul galben și anunța ca local este ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200…

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in mai multe zone din Muntenia și Ardeal. Avertizarea este valabila in județele Buzau, Gorj, Valcea, Caras-Severin și Hunedoara duminica, pana la pranz. Potrivit avertizarii de tipul cod galben, in zonele menționate vor fi intensificari ale vantului…