Stiri pe aceeasi tema

- Recomandarile in privința igienei mainilor sunt clare: trebuie sa folosești apa și sapun pentru o igienizare corecta și numai in cazul in care nu ai la indemana aceasta varianta poți apela la gelul dezinfectant.

- Copiilor de pana la șapte ani le este interzis consumul de ciuperci. Este avertismentul medicilor, in plin sezon al acestor plante. Specialistii mai atentioneaza amatorii de ciuperci ca trebuie sa le cumpere doar din locuri autorizate.

- Preturile ajung la 70 de euro pe noapte la un hotel de trei stele, in Mamaia, in regim de all inclusive, pentru luna iunie, in timp ce la un hotel tot de trei stele din Bulgaria, la Nisipurile de Aur, pretul este in medie de 22-25 euro pe noapte. In ceea ce priveste Grecia, pentru luna iulie, preturile…

- Pedagogii și psihologii sunt de acord ca lectura de la o varsta frageda face diferența in dezvoltarea ulterioara a copiilor. Un studiu realizat de Jessica Logan, profesor asistent de studii educaționale la Universitatea de Stat din Ohio, evidențiaza ca acei copii preșcolari carora le sunt citite povești…

- Meduze din specia Pelagia noctiluca au fost observate în nordul si nord-vestul coastelor Ciprului. Departamentul de pescuit si cercetare marina i-a avertizat pe oamenii care merg pe plaje sa fie vigilenți, relateaza agentia cipriota CNA.În anuntul sau, departamentul subliniaza ca, în…

- Razvan Dumitrescu a prezentat 2 filmulețe postate pe site-ul Organizației Mondiale a Sanatații cu privire la purtarea maștilor de protecție și care este gradul de protecție impotriva coronavirusului.

- „In aceasta perioada, recomandarile oficiale sunt de a ne proteja și cu ajutorul unei maști de protecție, fie ca este una profesionala (cu diverse filtre), fie una din materiale simple, obișnuite (de ex. bumbacul). Chiar dinaintea pandemiei actuale, la personalul medical s-au raportat numeroase reacțiiadverse…

- In perioada starii de urgența, autostopul... poate dauna sanatații. Potrivit medicilor igieniști, intr-un spatiu inchis, cum este salonul unei masinii, riscul de transmitere a noului tip de coronavirus creste odata cu distanta parcursa in compania unei persoane infectate.