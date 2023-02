Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doi noi avertizari cod galben de ninsori, viscol si intensificari ale vantului. . Potrivit ANM, in intervalul 01 februarie, ora 10 ndash; 03 februarie, ora 10, se vor semnala ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona de munte. In intervalul mentionat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a venit cu un nou avertisment! Meteorologii au emis un cod galben de polei și bunița pentru mai multe județe și zeci de localitați din Romania. Atenționarea ii vizeaza mai ales pe șoferi.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori, viscol și ploi in aproape toate județele Romaniei. Conform atenționarii meteorologilor, temperaturile vor scadea drastic și se vor apropia de cele normale, astfel ca in anumite zone, precipitațiile se vor transforma in ninsoare.

- Dupa zile mai calde ca cele de primavara, romani vor avea pare in sfarșit de iarna mult așteptata, dar in unele zone ar putea fi vorba despre fenomene ceva mai extreme. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol pentru 23 de județe ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un avertisment, mai ales pentru cei care se deplaseaza cu mașinile. A fost emis un nou cod galben de polei, care se aplica pentru mai multe județe ale țarii.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, nou cod galben in cateva regiuni ale Romaniei. Meteorologii au semnalat un Cod galben de ninsori si viscol in 11 judete din țara. Alte zone sunt vizate de precipitatii si polei.