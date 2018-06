Oana Zavoranu a moștenit o avere impresionanta dupa moartea mamei sale și a facut declarații uimitoare in cee ace privește moștenirea ramasa. Pe langa bani, Oana deține spații comerciale, dar și un cimitir. “A aflat ca ei pandeau sa moara ea, pentru ca ei erau convinși ca va muri, și sa faca o marire de capital ca sa o lase fara absolut […] The post Averea impresionanta care i-a ramas Oanei Zavoranu dupa moartea mamei sale: “Pot sa iți aduc actul cu banii” appeared first on Cancan.ro .