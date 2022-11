Stiri pe aceeasi tema

- YOXO ofera de acum clienților acces la conectivitate prin intermediul rețelei 5G . Astfel, una dintre cele mai așteptate funcționalitați, solicitata de peste o treime dintre utilizatorii care au participat in trimestrul 2 la studii de piața, devine disponibila clienților YOXO. Lansat ca un abonament…

- Trenurile Intercity revin in Romania din 12 decembrie, dupa opt ani de pauza. Prețurile biletelor vor fi cu circa 30% mai scumpe fața de cele ale trenurilor IR. Insa, vagoanele nu sunt noi, infrastructura nu a fost refacuta și vor exista distanțe mari pe care trenurile vor circula cu viteze de sub 60…

- Duminica, 13 noiembrie 2022, temperaturile se apropie de cele normale pentru aceasta perioada a anului in mai multe regiuni ale țarii. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați,…

- Suprafata totala afectata de seceta a ajuns la 1.057.207 hectare. 38 de judete au raportat culturi afectate de seceta, a anuntat luni Ministerul Agriculturii. Cele 38 de județe care au raportat culturi afectate de seceta sunt Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,…

- Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi, in data de 28 septembrie, gazda partidei dintre CS Minaur și AHC Potaissa Turda, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Va fi un meci dificil pentru minauriști, care vor incerca sa se mențina sus in clasamentul Ligii Zimbrilor. Nu le va fi…

- Orange Romania continua extinderea rețelei 5G și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Sibiu acces 5G. Sibiul devine astfel orașul cu numarul 20 in care rețeaua Orange 5G este disponibila alaturi de orașe precum Arad, Bacau, Craiova, Brașov, București (acoperit…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, miercuri, 14 septembrie 2022, vremea va fi racoroasa in toata țara, vor veni ploile in anumite zone și vantul va sufla slab spre moderat. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad,…