Avem o nuntă, cum procedăm! Premierul Florin Cițu a explicat modalitatea prin care petrecerile private de nunta și botez vor putea fi organizate fara limita de participanți daca aceștia sunt vaccinați. Este responsabilitatea organizatorului sa se asigure ca toți participanții sunt vaccinați, a spus Florin Cițu. Explicațiile au fost date in timpul unei vizite la Suceava . „Este decizia organizatorului daca vrea sa primeasca mai mulți oameni acolo, noi nu o impunem”, a spus premierul Florin Cițu. Practic, organizatorul ar trebui sa controleze daca participanții și angajații sunt vaccinați prin verificarea certificatului de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Premierul Florin Citu a declarat, vineri, in timpul unei vizite in Suceava, ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare decat cele anuntate joi, dar daca campania de vaccinare nu merge ‘in directia corecta’, se poate trage si ‘frana de mana’, respectiv sa se adopte ‘mai incet’ aceste…

- "Astazi vom avea o ședința de Guvern (...). Se au in vedere mai multe relaxari (...) eliminare restricții pe timp de noapte, cele pentru magazine, port masca. Pe rand le vom lua pe toate. Astazi vom decide pentru 15 mai. Apoi vor urma pentru iunie. Am luat aceste masuri mai repede pentru a le arata…

- Premierul Florin Cițu a atras atenția, vineri, la Suceava, ca daca vaccinarea nu va merge in direcția corecta, nici masurile de relaxare nu vor veni repede. El și-a exprimat speranța ca romanii se vor imuniza pentru ca vor sa mearga la nunți, concerte, restaurante.

- Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, ca tintele de vaccinare anuntate de presedintele Klaus Iohannis trebuie atinse pentru a reveni la normalitate. „Putem sa discutam si de o frana de mana, daca campania de vaccinare nu functioneaza”, a afirmat premierul.

- Klaus Iohannis a anunțat ca organizatorii de evenimente in spații inchise pot primi la capacitatea maxima a salilor, daca participanții sunt vaccinați. Condițiile se aplica pentru nunți, dar și pentru concerte. ”La nunți, botezuri, mese festive – de la 1 iunie pot participa la exterior maxim…

- Pentru data de 1 iunie, atunci cand este programata o prima etapa de relaxare a restricțiilor, sunt luate in calcul mai multe scenarii. „Vreau sa le multumesc romanilor ca am avut o sarbatoare pascala linistita, fara niciun fel de evenimente. Oamenii au inteles sa respecte regulile in vigoare si se…

- Premierul Florin Cițu se declara „puțin surprins” de acuzația USR PLUS potrivit careia nu a anunțat intenția de revocare a lui Vlad Voiculescu și l-a pus pe Dan Barna in fața faptului implinit. Potrivit premierului, in ședința de coaliție de luni „a fost foarte clar, din punctul meu de vedere, s-au…

- Premierul Florin Citu va prelua interimar functia de ministru al Sanatatii, dupa ce vicepremierul Dan Barna, lider USR PLUS, a refuzat sa accepte preluarea portofoliului, potrivit unor surse politice. Liderii USR PLUS se afla in sedinta la aceasta ora. Premierul Florin Cițu anunța ca miercuri i-a inaintat…