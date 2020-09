Avarie RADET Constanta. Fara apa calda in Centru, Abator, Poarta 6, Km 4-5

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru preparare apei calde de consum, in data de 17.09.2020, incepand cu ora 11:00 la punctele termice 86, 160. 161, 247 care deservesc…

- Sunt afectate punctele termice 86, 89, 134, 135, 136, 137, 160, 161, 163, 165, 170, 211, 247, 248, 272 care deservesc zonele CET, Medeea, Doi Cocosi, Pod Butelii Cora, I.L. Caragiale.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T.…

- Dispecerat non stop: 0241 616 792Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta nu se furnizeaza energie termica pentru preparare apei calde de consum, in data de 9.09.2020, incepand cu ora 9:00, la punctul termic…

- Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru preparare apei calde de consum, in data de 23.07.2020, incepand cu ora 14:00, la punctele termice 18, 22, 23, 24, 25, 42, 108,…

- Avarie RADET Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru preparare apei calde de consum, in data de 23.07.2020, incepand cu ora 9:00, la punctul termic 17, care deserveste…

- Oficialii RADET Constanta anunta ca S.C. RAJA S.A. a comunicat ca va intrerupe alimentarea cu apa rece in data de 29 iunie la punctele termice nr. 138 si 139. Consumatorii racordati la aceste puncte termice nu vor beneficia de apa calda de consum pe durata lucrarilor de eliminare a acestei avarii. "Pentru…

- bull; Este vorba de punctele termice 181 si 182RADET Constanta informeaza consumatorii sai ca a finalizat lucrarile de eliminare a avariei si incepe furnizarea apei calde de consum la punctele termice 181 si 182, astazi, 24.06.2020, de la ora 16.00. Ne cerem scuze consumatorilor care au fost afectati…

- Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru prepararea apei calde de consum in data de 24.06.2020, incepand cu ora 08:00, la punctele termice 181 si 182 care deservesc un…