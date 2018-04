Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a facut aceste precizari in contextul in care consilierul municipal Lucian Iliescu (PMP) a anuntat ca a depus un proiect de hotarare referitor la limitarea accesului unor anumite categorii de autovehicule in Bucuresti. "Primaria Municipiului Bucuresti nu are in vedere adoptarea,…

- Mașinile vechi și foarte vechi vor fi interzise in București din anul 2021, conform unui proiect de hotarare propus de consilierul general al PMP, Lucian Iliescu, care ar urma sa intre fie pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din aprilie, fie pe cea din luna mai.…

- Consilierul municipal Lucian Iliescu (PMP) a initiat un proiect de hotarare conform caruia, din 1 ianuarie 2019, se interzice, pe teritoriul municipiului Bucuresti, circulatia autovehiculelor care sunt incadrate in clasa de poluare 0, 1, 2 și 3 sau nu sunt incadrate in nicio clasa de poluare, zilnic,…

- Consilierul municipal Lucian Iliescu (PMP) a initiat un proiect de hotarare conform caruia, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice, pe teritoriul municipiului Bucuresti, circulatia autovehiculelor care sunt incadrate in clasa de poluare 0, 1, 2 sau nu sunt incadrate in nicio clasa de poluare,…

- Consilierul general PMP, Lucian Iliescu, vrea sa depuna, miercuri, un proiect de hotarare care prevede interzicerea circulatiei in Capitala, de la 1 ianuarie 2019, a autoturismelor Euro 1 si Euro 2. De asemenea, Iliescu cere interzicerea autoturismelor Euro 3 si Euro 4 din 2020, respectiv 2021.…

- Proiectul de hotarare propus de Lucian Iliescu ar urma sa intre, potrivit acestuia, fie pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din aprilie, fie pe cea din luna mai. Potrivit proiectului, interzicerea circulatiei este valabila in intervalul orar 06:00 – 22:00…

- Consilierul general PMP, Lucian Iliescu, vrea sa depuna, miercuri, un proiect de hotarare care prevede interzicerea circulatiei in Capitala, de la 1 ianuarie 2019, a autoturismelor Euro 1 si Euro 2. De asemenea, Iliescu cere interzicerea autoturismelor Euro 3 si Euro 4 din 2020, respectiv 2021.

- Consilierul general al USR, Roxana Wring, a sustinut, marti, pe Facebook, faptul ca Patriarhia ar intentiona sa construiasca in nordul Capitalei un ansamblu rezidential. In replica, Patriarhia Romana a precizat ca informatiile Roxanei Wring sunt false.