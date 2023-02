Autoritățile israeliene sunt hotărâte să continue construcțiile de noi locuințe în colonii Colonisti evrei din Cisiordania au incendiat locuinte palestiniene, magazine si vehicule, dupa ce doi colonistri evrei au fost ucisi in timp ce se aflau in masina lor. Crucea Rosie Palestiniana a precizat ca aproximativ 100 de persoane au fost tratate, majoritatea pentru ca au inhalat gaze lacrimogene utilizate de fortele israeliene de securitate, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

