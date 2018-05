Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila. Masura este propusa de ministrul Transportilor inca de la inceputul acestui an, urmand ca atributiile acesteia sa fie transferate catre…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat in ședința de guvern de joi ca Tarom va achiziționa doua aeronave in aceasta vara.„Dorim ca in an centenar și Tarom sa prinda aripi, astfel incat compania sa devina performanta așa cum era o data și sa fie considerata una dintre cele mai performante companii…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 10 mai I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor 2. PROIECT DE LEGE privind distributia de asigurari II. PROIECTE DE ORDONANȚA…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu, mentionand ca programele "Rabla clasic", "Rabla plus" si "Casa Verde" vor continua si in acest an. "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de…

