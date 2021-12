Stiri pe aceeasi tema

- 2,9 miliarde de oameni din intreaga lume nu au intrat niciodata online, deși in ultimii doi ani din cauza pandemiei utilizarea internetului a crescut considerabil, se arata intr-un studiu realizat de ONU, potrivit The Guardian.Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor a ONU a estimat ca 96% dintre…

- Europarlamentarul PNL/PPE, Gheorghe Falca a semnat, alaturi de alti europarlamentari, o scrisoare adresata Comisarului pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, Mariya Gabriel, care are ca tema principala extinderea programului Discover EU pe traseul Iasi-Chisinau-Odessa. Astfel, se ofera…

- Crunchyroll, marca globala de anime cu peste 120 de milioane de utilizatori inregistrați și peste cinci milioane de abonați, extinde lansarea Crunchyroll Beta, o noua beta experiența pentru utilizatorii Crunchyroll la nivel mondial. Noua experiența web a fost introdusa utilizatorilor din Statele Unite…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a criticat prestația președintelui Klaus Iohannis care a anunțat miercuri restricțiile ce vor intra in vigoare de luni, aratand ca șeful statului trebuia sa vina și cu masuri concrete in combaterea pandemiei precum testarea gratuita a populației sau…

- In luna ianuarie, dupa atacul derulat de sustinatorii lui Donald Trump asupra Capitolului, Mark Zuckerberg anunta ca Facebook va afisa mai putina politica utilizatorilor sai, intr-o subtila recunoastere a rolului pe care platforma l-a avut in comunicarea si organizarea atacatorilor. Cateva luni mai…

- Connections Consult, companie inființata in 2005 și lider pe piața de transformare digitala din Romania, a debutat astazi, 22 septembrie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier CC. Compania iși desfașoara activitatea la nivel regional, avand birouri in Romania, Bulgaria și…

- Fitbit Charge 5, cel mai avansat tracker Fitbit de monitorizare a sanatații și activitații fizice, este disponibil in Romania pentru precomanda, iar din 27 septembrie este disponibil la comanda. Fitbit Charge 5 este gandit pentru a oferi o imagine completa asupra condiției fizice, a nivelului de stres,…

- Microsoft anunta extinderea disponibilitatii functiei de logare fara parola, ce poate fi acum activata de oricine, dupa ce fusese lansata initial ca o functie extra pentru conturile enterprise. Noua optiune inseamna ca utilizatorii pot inlocui parola cu o alta metoda de verificare a identitatii si scapa…