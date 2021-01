Stiri pe aceeasi tema

- Australia va efectua un recensamant al populației de koala din tara, utilizand drone si caini utilitari, pentru a stabili numarul exemplarelor in viata pe fondul ingrijorarilor ca specia ''se indreapta spre extinctie'', relateaza The Independent.

- Peste 60.000 de koala s-au numarat printre animalele afectate de incendiile de vegetatie devastatoare din vara 2019-2020 din Australia, conform unui raport publicat luni, noteaza DPA, citata de Agerpres. In total, aproape 3 miliarde de animale s-au aflat in calea incendiilor care au mistuit pina la…

- Populatia de ornitorinci din Australia s-a redus atat de drastic in ultimii 30 de ani, incat cercetatorii fac apel ca aceste faimoase mamifere cu cioc de rata sa fie introduse pe lista ''speciilor amenintate'', informeaza DPA. Mai multi experti de la Universitatea New South Wales (UNSW)…

- O mica localitate din Noua Zeelanda va intrerupe iluminatul public in saptamanile care urmeaza in incercarea de a proteja o specie de petrel (Procellaria westlandica), o pasare de mare in pericol de disparitie, informeaza DPA. Agentia de transport din Noua Zeelanda, Waka Kotahi, a anuntat miercuri ca…

- Mai multe drone specializate sunt testate in cadrul unui program de crestere a numarului de koala de pe coasta estica a Australiei, aceste dispozitive urmand sa imprastie seminte de eucalipt pentru regenerarea zonelor impadurite distruse in incendiile extrem de grave care au afectat Australia, informeaza…

