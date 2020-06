Australia - Agenţia naţională de presă APP, salvată de filantropi Singura agentie nationala de presa australiana, Australian Associated Press (AAP) pare salvata dupa ce directorul sau general a anuntat vineri un proiect de preluare de catre un consortiu de filantropi, relateaza AFP.



Acest acord reprezinta un adevarat suflu de viata pentru AAP intr-un moment in care sectorul mass-media se confrunta cu importante dificultati financiare, agravate de consecintele economice ale pandemiei de coronavirus.



La trei luni de la anuntarea inchiderii agentiei, conducerea acesteia a indicat vineri ca un consortiu, din care face parte fostul sef al…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

