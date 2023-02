Stiri pe aceeasi tema

- Australia a denuntat joi obstacolele rusesti in calea anchetei internationale lansate cu privire la zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines doborat deasupra Ucrainei in 2014, reiterandu-si hotararea de a trage Moscova la raspundere, noteaza AFP.

- Administratia Vladimir Putin a denuntat, marti, eforturile Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de inarmare a Ucrainei, avertizand asupra escaladarii conflictului spre un razboi cu NATO, in timp ce un oficial ucrainean sustine ca Moscova pregateste

- Ucraina anunța ca este pregatita in cazul unei ofensive ruse majore, la care se așteapta in februarie. Pe de alta parte, Rusia acuza Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului urmeaza sa anunțe daca va accepta procesul in care Olanda acuza Rusia pentru rolul sau in doborarea zborului MH17 deasupra Ucrainei, in 2014, relateaza BBC.

- Declaratia a fost publicata la o zi dupa ce Rusia a anuntat ca l-a promovat pe inginerul Iurii Cherniciuk in functia de director al centraleo nucleare din sud-estul Ucrainei. Energoatom a primit informatii potrivit carora fortele ruse s-ar pregati sa se retraga din instalatie, a anuntat duminica directorul…

- Australia il acuza pe presedintele rus Vladimir Putin de „protejarea ucigasilor”, facand apel la Rusia sa ii predea pe cei trei barbati, intre care doi rusi, care au fost condamnati joi pentru doborarea avionului Malaysia Airlines.

- Sefa diplomatiei australiene, Penny Wong, l-a acuzat vineri pe presedintele rus Vladimir Putin de 'protejarea ucigasilor', facand apel la Rusia sa ii predea pe cei trei barbati, intre care doi rusi, care au fost condamnati joi de un tribunal din Regatul Tarilor de Jos pentru doborarea avionului Malaysia…

- Un tribunal olandez a condamnat doi ruși și un separatist ucrainean șa inchisaore pe viața pentru crima, in cazul doborarea zborului 17 al Malaysia Airlines in estul Ucrainei in 2014, in urma careia au murit toate cele 298 de persoane aflate la bord, relateaza CNN, potrivit mediafax. Fii la…