Stiri pe aceeasi tema

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Ministrul finantelor din Germania, Christian Lindner, a avertizat ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine un raspuns dur. Oficialul german, care a precizat ca țara sa este "cel mai mare sprijin al Ucrainei din punct de vedere financiar", a refuzat sa precizeze care ar fi sancțiunile…

- Administrația de la Washington inca nu a stabilit daca Rusia intenționeaza sa atace Ucraina. Insa din punct de vedere militar Moscova are acum totul pentru a efectua un atac rapid, a declarat vineri șeful Pentagonului, Lloyd Austin, relateaza agenția de presa rusa Interfax. „Nu știm daca au…

- Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar inca nu a luat decizia daca va face acest lucru, a afirmat vineri seful Serviciilor de informatii germane (BND), Bruno Kahl, pe fondul tensiunilor in crestere intre Moscova si Kiev, transmite Reuters. ''Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata deocamdata'',…

- Doua exemple. Deși vin din zone diferite și una are sageata indreptata in sus, iar cealalta in jos, se intalnesc in același punct. Intr-un punct de plecare. Primul exemplu este din fotbal. Fiind oferit de CS Aerostar Bacau. Pana in 2012, reperul fotbalului bacauan a fost, știm bine, FCM. Cu tot ceea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna Rusia sa nu invadeze Ucraina, potrivit agentiei oficiale turce de presa Anadolu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ”Rusia ar trebui sa reexamneze situatia mondiala si propria situate pentru a depasi aceasta etapa”, le-a declarat Erdogan unor…

- Presedintele rus Vladimir ”Putin vrea sa distruga Ucraina si sa restabileasca URSS”, denunta secretarul Consiliului National ucrainean de Securitate Oleksii Danilov, in toiul unor tensiuni cu Moscova, si da asigurari ca acest plan este sortit esecului, relateaza AFP. De peste o luna, Occidentul…