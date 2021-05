(AUDIO) Iași: Centru de vaccinare anti-COVID-19 direct din mașină Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași informeaza ca sambata, 8 mai 2021, la Iași se va deschide un centru de vaccinare anti-COVID-19 direct din mașina (drive through). Acesta va fi amenajat in parcarea ERA Shopping Park Iași și va funcționa intre orele 8.00 și 20.00. Vaccinul folosit este Pfizer, iar rapelul va putea fi facut la orice centru de vaccinare. Doritorii vor trebui sa aiba asupra lor un act de identitate. Primarul Iașului, Mihai Chirica, ne-a declarat ca s-a recurs și la aceasta metoda de vaccinare deoarece apropierea lunilor de vara va presupune redeschiderea sezonului turistic,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași informeaza ca sambata, 8 mai 2021, la Iași se va deschide un centru de vaccinare anti-COVID-19 direct din mașina (drive through). Acesta va fi amenajat in parcarea ERA Shopping Park Iași și va funcționa intre orele 8.00 și 20.00. Vaccinul folosit este Pfizer,…

- 94.354 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise miercuri, 5 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost vaccinate 85.604 de persoane.In total,…

- Și la Timișoara va exista un centru drive-thru, unde oamenii se vor putea vaccina anti-Covid direct din mașina, fara programare. Autoritațile locale au discutat despre un asemenea centru, insa nu au inca o locație exacta. In țara vor fi deschise mai multe astfel de locații pana la finalul lunii aprilie.

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide primul centru de vaccinare in care oamenii vor putea fi vaccinați direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. Se estimeaza ca in acest fel va creste semnificativ…

- Numarul persoanelor vaccinate la centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Florești va crește începând de sâmbata, 10 aprilie 2021. Astfel, zilnic vor putea fi vaccinate în medie 312 persoane. În centrul de vaccinare…

- Un bar din Tel Aviv a gasit o metoda inedita pentru a-i face pe locuitori sa se vaccineze impotriva COVID. Pub-ul a devenit joi centru de vaccinare, iar oamenii care calca pragul locației pentru a se imuniza impotriva virusului primesc la pachet cateva bauturi care nu conțin alcool, potrivit Reuters…

- Mircea Badea a comentat marți seara cazul barbatului din Targu Jiu, victima a incompetenței sistemului medical din Romania. Pacientul, in varsta de 69 de ani, a primit la rapel o doza cu vaccinul produs de Moderna, deși initial acesta se vacinase cu Pfizer. Prezentatorul a criticat dur aceasta eroare…

- Desi oficial nu putem alege serul cu care sa ne vaccinam impotriva infectarii cu SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a explicat ca ar exista totusi o modalitate de a alege cu ce sa ne imunizam: daca la centrul unde suntem inscrisi se inoculeaza un…