Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața am avut parte de un matinal cu totul diferit. Am decis sa lasam rubricile cu care v-am obișnuit și glumele, și am incercat sa devenim o voce a celor care sufera in aceasta perioada. Am ales sa va informam și sa ajutam cum putem noi mai bine, prin al treilea microfon care... View…

- In aceasta dimineața am avut parte de un matinal cu totul diferit. Am decis sa lasam rubricile cu care v-am obișnuit și glumele, și am incercat sa devenim o voce a celor care sufera in aceasta perioada. Am ales sa va informam și sa ajutam cum putem noi mai bine, prin al treilea microfon care... View…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare. Iar de administrarea dozelor zilnice de energie se ocupa Veronica Trandafir și Andrei Niculae! De 1 Decembrie, la Virgin Radio Romania se Canta Romanește! Cei mai tari artiști au tradus…