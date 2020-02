Stiri pe aceeasi tema

- Securitatea energetica, eficienta energetica si protectia consumatorului vulnerabil se numara printre principalele directii ale programului de guvernare, a declarat marti ministrul propus al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, potrivit agerpres.ro. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa luni la o dezbatere cu tema "Tranzitia energetica, de la discurs la actiune: ce energie vom consuma in urmatorii 10 ani?", alaturi de cei mai importanti jucatori locali din sectorul energiei. "In ultimii 15…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat pentru HotNews ca Romania va putea folosi Fondul de Modernizare, conform Art. 10 al Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana in valoare de 7 miliarde de euro, pentru tranziția de la carbune la gaz a centralelor, conform…

- Perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra ar putea ajunge la ruși. ExxonMobil, in discuții avansate cu Lukoil Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat,…

- Tarifele reglementate pentru energia electrica livrata clientilor casnici de catre furnizorii de ultima instanta vor ramane neschimbate, incepand cu 1 ianuarie 2020. "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a avut, ca punct principal pe ordinea…

- Antreprenorii romani le-au scriu premierului Ludovic Orban și ministrului Economiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in legatura cu tergiversarea strategiei Start-Up Nation 2019/2020 si lipsa de perspectiva privind demararea acestui...

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Radu Stefan Oprea, lanseaza propunerea legislativa "Start-Up Nation - editia a III-a", intr-un exercitiu de PR ridicol, dupa ce, pe vremea cand era ministru, la rectificarea bugetara din august a redus creditele bugetare aferente acestui program cu suma de…