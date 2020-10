Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen intra in cursa cu Tesla in domeniu masinilor electrice. Producatorul German vrea 15 modele electrice noi. Volkswagen vrea sa intreaca Tesla. Grupul German, impreuna cu partenerii din China, vrea sa proiecteze 15 modele electrice pentru piata din Beijing pana in 2025. Este dispus sa investeasca…

- Volkswagen AG si trei societati mixte locale intentioneaza sa investeasca in China aproximativ 15 miliarde de euro (17,44 miliarde de dolari) in mobilitatea electrica, in perioada 2020 - 2024, a anuntat Stephan Woellenstein, seful subsidiarei chineze a VW.

- In luna mai, Nissan a dezvaluit un plan de restructurare pe urmatorii 4 ani, ce presupune inchiderea fabricii din Barcelona și reducerea producției totale cu 20%, la 5.4 milioane de unitați. Japonezii vor sa reduca și numarul de modele și versiuni, astfel incat costurile anuale fixe sa scada cu circa…

- Geely, proprietarul Volvo, a anunțat in aceasta saptamana lansarea unei noi platforme care va fi dedicata pentru dezvoltarea de modele electrice. Noua platforma a primit numele Sustainable Experience Architecture (SEA) și permite producția de modele electrice dintr-o gama variata de segmente, dar și…

- In prezent, bateriile pentru mașinile electrice și hibride ale marcilor BMW și Mini sunt produse in trei uzine ale bavarezilor, respectiv Dingolfing (Germania), Spartanburg (SUA) și Shenyang (China). In aceasta rețea va intra, cu incepere din 2021, o noua locație de producție a modulelor de baterii…

- Mașini electrice fabricate in China de catre Tesla vor sosi in Europa anul viitor. Producția in masa a vehiculelor destinate exportului va incepe in al patrulea trimestru al anului 2020 sau la inceputul anului 2021, scrie teslarati.com .

- Volkswagen poate depași Tesla, atat in ​​ceea ce privește numarul de mașini electrice produse, cat și in materie de dezvoltare software, a declarat președintele comitetului de intreprindere Bernd Osterloh intr-un interviu citat de Bloomberg. „Daca Tesla inființeaza trei fabrici in care pot fi produse…

- ​Volkswagen a început în Germania producția unui model de SUV electric de la care are mari așteptari: ID 4. Este al doilea model din familia ID cu care grupul german spera sa ajunga sa vânda un milion de mașini pur - electrice pe an, în 2025. ID 4 are 4,6 metri lungime, iar presa…