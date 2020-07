Au parcat unde au apucat și au rămas fără mașini (FOTO) Au parcat neregulamentar, iar cind s-au intorsr sa-și ia mașinile nu și le-au mai gasit. Li s-a intimplat la doi șoferi din capitala, a caror vehicule au fost evacuate. Totul a avut loc in data de 15 iulie, pe strdaa Studenților din sectorul Rișcani al capitalei. Cele doua vehicule ar fi fost parcate intr-un loc interzis și generau dificultați la circulația rutiera, transmite echipa.md. Prin urmar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in lumea studențeasca, președintele UNSR, Vlad Dediu, pierzand lupta cu viața sambata noaptea, la spitalul Județean din Constanța, dupa ce... The post Tragedie in lumea studențeasca. Președintele Uniunii Naționale a Studenților din Romania s-a inecat la Mamaia appeared first on Renasterea banateana…

- In 2020, Romanian Endurance Series si Romanian Retro Racing, doua dintre competițiile interne care se desfașoara pe circuit, impart același calendar. Romanian Endurance Series este o competiție de anduranța pe circuit, in timp ce Romanian Retro Racing are doua componente: viteza pe circuit pentru vehicule…

- Fostul preot Cristian Pomohaci pare hotarat sa doboare un record la capitolul dosare: dupa ce a scapat la mustața din scandalul de pedofilie și a fost condamnat pentru evaziune fiscala, artistul in sutana a calcat din nou pe bec.

- Inmatricularile globale de automobile electrice urmeaza sa inregistreze un declin de 18% in acest an, insa este vorba de o contractie mai mica fata de cea inregistrata de automobilele echipate cu motoare cu combustie interna, au anuntat marti analistii de la BloombergNEF

- Cu ambiție, determinare și atitudine, totul este posibil. O demonstreaza capitanul de echipa al Fortunei Becicherecu Mic, Cristina Codrescu, care s-a apucat de fotbal organizat la o varsta inaintata, iar in acest an a debutat și la Naționala feminina. Data de 4 martie 2020 va ramane pentru totdeauna…

- Descoperire macabra in orașul Rișcani. Un tanar cu o plaga in regiunea abdomenului a fost gasit pe o strada din localitate.Ajunși la fața locului, medicii de pe ambulanța au confirmat decesul barbatului.Potrivit oamenilor legii, victima este un barbat de 29 ani.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca in cazul in care se va relua activitatea cu participarea studentilor sau elevilor la scoala, masca de protectie va fi asigurata de autoritati. Premierul a participat la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor…