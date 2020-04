Au înflorit afacerile cu camere web în timpul stării de urgență Cererile de camere web au crescut de pana la cinci ori fata de nivelul normal, spun reprezentantii magazinelor online. Costul unei camere web porneste de la 99 de lei, iar un sistem de conferinta poate ajunge si la 16.000 de lei, scrie Mediafax. ,,Cererea a crescut foarte mult in ultimele saptamani, astfel ca vorbim de cresteri insemnate, de aproape cinci ori. Am observat o crestere de la inceputul lunii martie, cu varf pe finalul lunii’’, sustin reprezentantii retailerului online eMAG. O crestere de peste 150% a cererilor de camere web a inregistrat in aceasta perioada si retailerul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

