Au furat și vulturul din vârful Monumentului Eroilor Doi barbați din Salaj sunt banuiți ca au sustras, printre altele, vulturul plasat in varful Monumentului Eroilor din Cimitirul din municipiul Zalau, transmite IPJ Salaj. Cei doi sunt banuiți de comiterea in forma continuata a infracțiunii de furt calificat și, in prezent, sunt reținuți: unul are de 22 de ani și este din municipiul Zalau, celalalt are de 29 de ani și este din comuna Romanași. Ei sunt banuiți ca au furat o statueta din bronz de 100 de kilograme, datand din anul 1925, care reprezinta un vultur roman, pe care, ulterior, au valorificat-o la un punct de colectare a metalelor neferoase.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

