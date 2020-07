Au fost găsite rămășițele unui pește de șase metri O echipa de cercetatori a anunțat ca Patagonia argentiniana a fost gasit o fosila uriașa de pește de 70 de milioane de ani care locuia printre dinozauri. Anterior, ramașițele fosilizate ale acestei specii disparute, asemanatoare cu cea gasita in Argentina, au fost descoperite in statul american Kansas și vindute la licitație in 2010. Paleontologii argentinieni au descoperit ramașițele unui pește Citeste articolul mai departe pe noi.md…

