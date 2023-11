Au donat sînge în Penitenciar Deținuții și angajații de la Penitenciarul nr.9 – Pruncul au donat singe. Acțiunea a fost organizata de responsabilii Centrului Național de Transfuzie a Singelui. „35 de persoane private de libertate și 7 angajați ai instituției s-au prezentat pentru a dona singe, in sprijinirea pacienților care au nevoie de transfuzii sanguine. Acțiunea a fost realizata in conformitate cu prevederile acor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

