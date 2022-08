Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a primit marti cu mare pompa, in cadrul unei ceremonii cu soldati in costume de epoca, spectacol aerian si cortegiu solemn, inima imbalsamata a lui Pedro I, primul imparat al tarii, imprumutata de Portugalia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inima monarhului portughez Dom Pedro I, care a declarat independența Braziliei fața de Portugalia in urma cu 200 de ani și a fost numit „imparat” al Braziliei, a sosit luni din Portugalia și va fi expusa in cadrul festivitaților de aniversare a independenței, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Continua sa vina jucatori la FC Brașov . Dan Alexa are la antrenamente, de la inceputul saptamanii, doi portughezi. Ultimii sosiți la Brașov sunt mijlocașii Diego Izata și Joao Amorim, anunța Monitorul Expres. Primul este mijlocaș defensiv, are 25 de ani și a evoluat sezonul trecut in 12 meciuri la…

- Auzi? E poate cadența unui șir de soldați Care marșaluiesc spre moarte. Spre ce ar putea marșalui un șir de soldați? Asculta, lipește-ți urechea de pamant, Nu-i așa ca auzi ceva sacadat, ca o respirație, A cui respirație sa fie? Auzi? Dar daca e respirația dragostei noastre Cadența acestui ritual apasat…

- Pentru mulți dintre angajati, faptul ca nu au mai mers fizic la birou, ci si-au mutat activitatea acasa in pandemie a fost principalul factor care a contribuit la schimbarea stilului de viata. Aceasta au relevat relevat studiile de pe piața muncii in ultimul timp. Trendul intoarcerii la birou a fost…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a anunțat luni ca s-a ajuns la un acord cu Moscova pentru ca țara de pe continentul sud-american sa cumpere motorina mult mai ieftina din Rusia, acesta parand sa fie cel mai recent avantaj tangibil care decurge din relația sa de prietenie cu președintele Vladimir…

- Europa are opt dintre cele mai proaste zece aeroporturi din lume, potrivit unui sondaj al German AirHelp, care evalueaza experiența vizitatorilor pe baza a trei criterii: punctualitatea zborurilor și a serviciilor aeroportuare (60% din punctaj), calitatea serviciilor (20%) și calitatea alimentelor și…

- Conducerea clubului CS Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei la handbal masculin, va miza in urmatoarele doua sezoane pe coordonatorul de joc brazilian Joao Pedro da Silva. In varsta de 28 de ani, acesta a evoluat in ultimul sezon la echipa spaniola Angel Ximenez Puente Genil (Liga Asobal), iar in cariera…