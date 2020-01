Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 ianuarie, puteți vedea, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal „Bacovia”, spectacolul „Scufița Roșie”, dupa Frații Grimm. Scenariul și regia sunt semnate de Gheorghe Balint, care l-a avut ca asistent de regie pe Liviu Maftei, scenografia și papușile sunt realizate de Tomos Tunde, iar muzicianul…

- Fermierii bacauani au termen pana la sfarșitul lunii pentru a depune cereri in vederea primirii de subvenții de la stat pentru motorina folosita la lucrarile agricole. Demersul trebuie facut la Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din str. G. Bacovia, nr.20. La dosar, pe…

- Duminica, 8 decembrie, Teatrul Municipal „Bacovia” va gazdui lansarea carții „Mario, motanul curios…”, cu subtitlul „Un ABC al dezvoltarii personale”, semnata de Carla Popa. Autoarea este psiholog și președinte al Asociației pentru Promovarea Dezvoltarii Personale, inițiatoarea mai multor proiecte educative…

- Teatrul Municipal „Bacovia” organizeaza, pentru stagiunea 2019-2020, o selectie in vederea promovarii unor voluntari, care sa sprijine activitatea teatrala. Cei interesati trebuie sa trimita un CV si o scrisoare de intentie, prin care sa justifice de ce doresc sa se alature echipei de voluntari, pe…

- Astazi, o activitate deosebita a avut loc la CSEI NR 2 COMANESTI ,cu ocazia sarbatoririi zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati!! Au participat la activitate 40 de elevi de la CSEI, 10 elevi de la liceul SPIRU HARET Moinesti, 10 elevi de la CENTRUL DE REEDUCARETg Ocna. Activitatea a avut…

- Toamna tarzie, toamna frumoasa. In targ și la Teatru. Mai ales la Teatru. Toamna. O spune, inainte de toate, numele poetului de pe frontispiciu: Bacovia. O spun afișele. Cu datele de pe ele: 27 octombrie, 2 noiembrie, 17… File de calendar ce-și iau zborul duse de timp și de vantul cald, venit de la…

- Joi, 7 noiembrie, puteți vedea, de la ora 18.00, in Sala Studio Experiment ”Petru Valter” a Teatrului Municipal ”Bacovia” o noua reprezentație a spectacolului ”Iulia, biata de ea”, de Gabriel Sandu, o monodrama pusa in scena de regizoarea Irina Craița – Mandra, dupa un text care a caștigat Premiul de…

