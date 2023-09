Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se lupta cu un nou val de incendii, al doilea in decurs de o luna. Fumul produs de acestea se vede din satelit. Fumul a depașit teritoriul Greciei și a ajuns deasupra Mediteranei, in sudul Italiei. Doi oameni au murit. Sint noua fronturi active, iar cel mai mare arde de patru zile in nordul țarii,…

- Incendiile de vegetație fac ravagii in Canada. 30.000 de persoane au primit ordin de evacuare, in timp ce alte 36.000 sint in alerta si pregatite sa fuga. In prezent, peste o mie de incendii fac ravagii in Canada, de la est la vest, dintre care peste 230 in Teritoriile de Nord-Vest si peste 370 in Columbia…

- Canada trimite fortele armate pentru a face fata incendiilor de vegetatie care se raspandesc rapid in Columbia Britanica, a anuntat duminica premierul Justin Trudeau, in timp ce provincia vestica se confrunta cu flacari ce au pus peste 35.000 de persoane sub ordin de evacuare, relateaza BBC si Reuters,…

- Se așteapta ca incendiile de vegetație record din provincia canadiana Columbia Britanca, situata in vestul țarii, sa stramute și mai mulți oameni in aceasta saptamana, in timp ce pompierii se lupta cu flacarile dezlanțuite care au distrus proprietați și au inchis porțiuni dintr-o importanta șosea naționala.…

- Incendiile de vegetație fac ravagii in estul, nordul și vestul Canadei. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea flacarilor și alte cateva mii sunt gata sa iși paraseasca locuințele.

- Guvernul canadian i-a cerut, vineri, companiei Meta sa ridice interdicția privind știrile canadiene pe platformele sale, Facebook și Instagram, pentru a permite oamenilor sa impartașeasca informații despre incendiile forestiere majore din vestul țarii, relateaza Reuters.

- Emisiile de dioxid de carbon generate de incendiile de padure din Canada au atins niveluri fara precedent si reprezentau deja la sfarsitul lunii iulie mai mult decat dublul precedentului record anual, din 2014, potrivit datelor publicate de observatorul european Copernicus, relateaza AFP.

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia sau chiar alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza AFP, potrivit Agerpres.