Atestare de produse tradiționale la Carmangeria cu gust Marius Dorobanțu, un ieșean cu 19 ani de experiența in automatizari industriale, a renunțat la acest domeniu pentru a face produse tradiționale din carne. A investit 230.000 de euro in carmangeria și magazinul din Țiganași, județul Iași. De la debutul anului, cand a inceput serios producția, spune ca abia mai face fața cererii din partea clienților. Iar ca dovada a muncii sale, de curand tanarul a obținut, cu sprijinul Direcției pentru Agricultura Județeana Iași, atestarea a trei produse tradiționale, și anume pastrama țaraneasca, costița afumata și carnații „gustul bunicii“. A renunțat la automatizari… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

