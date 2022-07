Ministerul Afacerilor Externe a informat, duminica seara, ca, pe fondul protestelor de strada ample si al confruntarilor dintre fortele de ordine si protestatari in Republica Karakalpakstan – entitate administrativ-teritoriala cu un statut special in cadrul Republicii Uzbekistan, autoritatile uzbece au instituit starea de urgenta in perioada 3 iulie – 2 august. In acest context, MAE recomanda cetatenilor romani ca, in perioada mentionata, sa evite orice deplasare in aceasta entitate administrativ-teritoriala si sa urmareasca evolutiile inainte de a planifica orice deplasare in zona. „De asemenea,…