- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Turcia ca, in perioada 7-8 ianuarie vor exista perturbari in funcționarea serviciilor de transport aerian, maritim și transport in comun, din cauza vremii nefavorabile.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia, regiunea Istanbul, ca Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor a emis un avertisment pentru perioada 7 8 ianuarie 2020 privind perturbari in functionarea serviciilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma cutremurului de marti dimineata din Albania, exista posibilitatea aparitiei unor replici seismice de intensitati diferite, precum si a unor disfunctionalitati in infrastructurile de transport si energie, informeaza Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Barcelona, ca pot avea loc mobilizari spontane de persoane care determina perturbari ale circulatiei aeriene, rutiere si feroviare, atat in zona metropolitana a Barcelonei,…