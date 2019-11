Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca Secretariatul General de Protectie Civila si Serviciul de meteorologie din Grecia au anuntat ca, incepand de luni, exista un risc ridicat pentru fenomene si conditii meteo foarte intense, generate de prezenta unui camp ciclonic care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile elene si Federatia Panelena a Cailor Ferate au anuntat o noua serie de intreruperi (greve) ale circulatiei mijloacelor de transport pe calea ferata din Grecia,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au transmis o prognoza de fenomene meteo intense pentru ziua de joi, potrivit Agerpres.Astfel, potrivit unui comunicat al MAE, in regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru ziua de marti, Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza in legatura cu fenomene ... The post Ministerul de Externe a lansat o atenționare de calatorie. Vant puternic,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru ziua de marti, Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza in legatura cu fenomene meteo severe (tornadogenesis) manifestate prin intensificari ale vantului, ploi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru ziua de marti, Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza in legatura cu fenomene meteo severe (tornadogenesis) manifestate prin intensificari ale vantului, ploi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5), pentru sambata, pe fondul persistentei temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca, pe fondul temperaturilor ridicate si a intesificarilor de vant, exista un risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din…