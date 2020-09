Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii vor putea circula, incepand de marti, 15 septembrie, pe Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, a anuntat Metrorex.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare EXPLOZIVA cu Nicușor Dan/ AUDIO Inaugurarea oficiala va avea…

- Magistrala de metrou Drumul Taberei va fi data in functiune marti, incepand cu ora 12:00, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, pe Facebook. "Dupa ani de asteptare, sunt bucuros sa anunt public ca maine, incepand cu ora 12:00, magistrala de metrou…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunțat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca maine linia de metrou din Drumul Taberei va fi deschisa pentru calatori. "Mulți spuneau ca nu suntem in stare", a reacționat premierul Orban. Metrorex anunta ca in prezent sunt in desfasurare proceduri…

- Ministerul Transporturilor a anunțat ca membrii Comisiei Centrale de Recepție și cei ai Comisiei de Punere in Funcțiune au semnat procesele verbale in urma carora Magistrala de metrou M5, care strabate cartierul Drumul Taberei, poate fi data in exploatare pentru calatori. Data precisa urmeaza sa fie…

- Cand se va putea circula cu metroul in Drumul Taberei. Ministrul Transporturilor da un nou termen de finalizare pentru Magistrala 5 Magistrala 5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Magistrala M5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, mentionand ca isi doreste ca acest lucru sa se intample in luna septembrie."In 22 iunie cand…

- Magistrala M5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, mentionand ca isi doreste ca acest lucru sa se intample in luna septembrie. "In 22 iunie cand am…

- Ministerul Transporturilor a postat sambata pe Facebook imagini cu noua statie de metrou si cu depoul Valea Ialomitei, in conditiile in care termenul de 30 iunie stabilit pentru finalizarea lucrarilor nu a putut fi respectat, ministrul Lucian Bode a explicat ca sunt probleme la centrala de ventilatie…