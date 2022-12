ATENȚIE PĂRINȚI – PREVENIȚI VICTIMIZAREA COPIILOR DVS. PRIN Este suficienta o clipa de neatenție sau graba pentru ca cei in care dumneavoastra ați investit speranțe, vise si multa dragoste – copiii dvs. - sa devina victime ale unor accidente rutiere, care, din nefericire, pot avea chiar urmari tragice. Pentru a preveni implicarea copiilor dvs. in accidente de circulatie, Politia recomanda parintilor sa-i invete pe cei mici: • sa circule numai pe trotuare;• sa nu stationeze pe bordura trotuarelor deoarece se pot dezechilibra si cadea in fata masinilor;• sa nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decat prin cele special amenajate si semnalizate… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

