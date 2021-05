ATENȚIE. O banală brichetă a făcut scrum o mașină! Un roman si-a incendiat involuntar masina personala dupa ce a lasat o bricheta defecta pe bancheta masinii. Publicam aceasta știre cu scopul de a atrage atenția asupra riscului produs de o banala bricheta. Politistii au constatat faptul ca un autoturism a ars in proportie de 95%. A fost identificat proprietarul autoturismului ca fiind un barbat […] Sursa articolului: ATENȚIE. O banala bricheta a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

