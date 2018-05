Atenţie! Ce nu trebuie să faci după ce îţi legi şiretul. Sănătatea ta este în pericol Un sfat general este comunicat de catre specialisti in privinta protejarii acestei coloane solicitate tot timpul. Invitația este ca omul sa caute a angrena in orice efort si muschii picioarelor pentru a usura cat de cat lucrarea coloanei. Cel mai elementar este ca ridicarea de jos a oricarui obiect, al unei greutati sa se faca din pozitia pe vine, astfel lucreaza si muschii picioarelor, degrevand ceva sarcini din misiunea vertebrelor. Spalatul la chiuveta e bine sa se faca sprijinind corpul cu o mana de marginea chiuvetei. Cand transportam ceva greutati e indicat sa le impartim in doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

